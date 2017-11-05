2 ayrı Galatasaray

G.SARAY Teknik Direktörü Igor Tudor, 5-1 kazandıkları G.Birliği maçında oynadıkları futbola tam not verdi. Hırvat hoca, takımın 3’lü defans ve forvette Gomis-Eren ikilisi ile sergilediği oyunu ‘coşkulu ve heyecan verici’ olarak niteledi. Eren’in maç içerisinde yaptığı koşularla rakip defansı oyalayıp Gomis’e boş alan bırakması ve geri 3’lüdeki Maicon, Serdar ve Denayer’in uyumu, Tudor’un geleceğe yönelik düşüncelerini değiştirdi.

TARAFTARI DA COŞTURACAK

Hırvat hoca, bundan sonra iç sahada oynayacakları maçların büyük bölümünde 3-1-4-2 dizilişini uygulayacak. Hücum ağırlıklı bu sistemin taraftarı da coşturacağına inanan Tudor, tıpkı G.Birliği maçındaki gibi bol gollü galibiyetler hedefliyor. Tudor, deplasmanlarda ve zorluk derecesi yüksek iç saha maçlarında ise 4’lü defans oynatacak.