2.5 ÜST iddaa oranı dibe vurdu!
Dün açıklanan cezalar sonrası Başakşehir'de ciddi eksikler var. Antalyaspor ise korkulu rüya görmek istemiyor. İlk olarak 1,75'ten açıklanan "2.5 ÜST" iddaa oranı, müthiş bir düşüş yaşadı! İşte detaylar...
Antalyaspor
- Charles cezalı.
- Salih Dursun ve Sakıb Aytaç sakat.
- Fenerbahçe ve Trabzonspor yenilgileri sonrası Gençlerbirliği deplasmanında kazanıp ligde kalma yolunda büyük bir adım attılar.
Başakşehir
- Arda Turan, Mossoro, İrfan Can ve Manuel da Costa cezalı.
- Cezaları sona eren Adebayor ve Mahmut ise kadroda.
- Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile berabere kalıp, şampiyonluk şansını zora soktular.
- Sezonun ilk maçını 1-0 geriden gelip 4-1 kazanmışlardı.
İlk olarak 1,75'ten açılan "2.5 ÜST" iddaa oranı, büyük düşüş yaşadı, şu an 1,50'den oynanıyor!
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