1998 Dünya Kupası'nın adeta kopyası!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dünya Kupası
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
11.07.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

1998 Dünya Kupası'nın adeta kopyası!

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1998 Dünya Kupası'nın adeta kopyası!

Evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Fransa, 2006'da ise finalde kaybetmişti. Tarihlerinde ikinci kez zafere bu kadar yaklaşan Fransızlar'ın bu kupadaki performansıyla 1998'deki performansı arasında şaşırtıcı benzerlikler var!

1998'e kadar 3 kere yarı final oynamışlar ama hiç final bileti alamamışlardı.

1998'de, evlerinde düzenlenen turnuvada zirveye yerleştiklerinde takımın "golcüsü" Stephane Guivarch'tı.

Kupaya 1 numaralı forvet olarak gelen Guivarch, turnuvayı gol atamadan kapatmış ve kazanılan zaferde pay sahibi olamamıştı.

Rusya'da Olivier Giroud da şu ana kadar Guivarch ile benzer performans sergiliyor. 6 maçta rakip kaleye 14 şut gönderen Giroud, bunlardan sadece 1'inde isabet bulabildi ve henüz golle tanışamadı.

Lizarazu, Blanc & Thuram ruhu Rusya'da! 

Duran topların ön planda olduğu Rusya'da, Fransa için 1998'den sonra bir ilk yaşandı.

O kupada savunma oyuncuları Lizarazu, Blanc ve Thuram gol bulmuştu, Rusya'da ise Pavard, Varane ve Umtiti gol attı.

1998'den sonra ilk kez Fransa'nın 3 savunma oyuncusu birden Dünya Kupası'nda gol atmış oldu.

Fransa'nın finaldeki rakibi bu akşam belli oluyor!

Hırvatistan ile İngiltere arasındaki maç saat 21:00'de, TEK MAÇ fırsatını kaçırmayın!

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