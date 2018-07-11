1998 Dünya Kupası'nın adeta kopyası!
Evlerinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Fransa, 2006'da ise finalde kaybetmişti. Tarihlerinde ikinci kez zafere bu kadar yaklaşan Fransızlar'ın bu kupadaki performansıyla 1998'deki performansı arasında şaşırtıcı benzerlikler var!
1998'e kadar 3 kere yarı final oynamışlar ama hiç final bileti alamamışlardı.
1998'de, evlerinde düzenlenen turnuvada zirveye yerleştiklerinde takımın "golcüsü" Stephane Guivarch'tı.
Kupaya 1 numaralı forvet olarak gelen Guivarch, turnuvayı gol atamadan kapatmış ve kazanılan zaferde pay sahibi olamamıştı.
Rusya'da Olivier Giroud da şu ana kadar Guivarch ile benzer performans sergiliyor. 6 maçta rakip kaleye 14 şut gönderen Giroud, bunlardan sadece 1'inde isabet bulabildi ve henüz golle tanışamadı.
Lizarazu, Blanc & Thuram ruhu Rusya'da!
Duran topların ön planda olduğu Rusya'da, Fransa için 1998'den sonra bir ilk yaşandı.
O kupada savunma oyuncuları Lizarazu, Blanc ve Thuram gol bulmuştu, Rusya'da ise Pavard, Varane ve Umtiti gol attı.
1998'den sonra ilk kez Fransa'nın 3 savunma oyuncusu birden Dünya Kupası'nda gol atmış oldu.
Fransa'nın finaldeki rakibi bu akşam belli oluyor!
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