1958'den sonra ilk kez İtalya, Dünya Kupası'nda yok

2018 Dünya Kupası Elemeleri sonrası Play-Off oynamaya hak kazanan İtalya 1-0 yenildiği maçın rövanşında İsveç ile bu kez kendi taraftarının önünde karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu skorla Dünya Kupası bileti alan taraf İsveç oldu. İtalyanlar ise maç sonu büyük üzüntü yaşadılar.

HAKEM KARARLARI İSVEÇ'İ İSYAN ETTİRDİ

Maç sırasında özellikle ilk yarı hakemin İsveç lehine vermediği iki penaltı pozisyonu İsveçlileri isyan ettirdi.

BUFFON GÖZYAŞLARIYLA MİLLİ TAKIMA VEDA ETTİ

39 yaşındaki Gianluigi Buffon, son Dünya Kupası şansını kaçırmış oldu. 39 yaşındaki deneyimli kaleci, maç sonunda gözyaşlarına boğuldu ve milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

1958'DEN SONRA İLK KEZ

İtalya, 1958'de İsveç'te düzenlenen turnuvadan sonra ilk kez bir Dünya Kupası'na gidemeyecek.

3 KEZ KUPAYI KALDIRDILAR

İtalya; 1934,1938, 2006 yıllarında Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. 1970 Dünya Kupası'nda ise Brezilya'nın ardından turnuvayı ikinci tamamladı.

İtalya, 1990'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nında ise üçüncü oldu.

VENTURA ÖZÜR DİLEDİ

2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa elemelerindeki play-off turunda veda eden İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Gian Piero Ventura, finallere katılamadıkları için İtalyan halkından özür diledi.



İtalyan taraftarlar büyük üzüntü yaşadı

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen 69 yaşındaki teknik adam, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine istifasını açıklamadı. Sportif açıdan çok ağır bir sonuç aldıklarını dile getiren Ventura, "Böyle bir zamanda sadece sonuç nedeniyle İtalyanlardan özür dilerim." dedi.

Sonuçtan üzgün olduğunu ifade eden Ventura, "Dünya Kupası'na gitmek isteyen o hırslı iradeyi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu. İstifa edip etmeyeceği sorulan Gian Piero Ventura, "Hayır, bu konuda henüz Başkan'la görüşmüş değilim. Geleceğimi, federasyon ile değerlendireceğiz ve durumla yüzleşeceğiz." yanıtını verdi.

DE ROSSİ VE BARZAGLI DE BIRAKTI

Buffon'un ardından 2004'ten itibaren bu formayı giyen De Rossi ve Barzagli de milli takımı bıraktı. İsveç ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuşan 34 yaşındaki De Rossi, şunları kaydetti:

"Bu, benim için kapanan bir parantez oldu. Bizim futbolumuz için karanlık bir dönem, bu iki yıllık serüvenin parçası olan biz futbolcular için daha da karanlık bir an. Federasyonun şimdi önemi bir görevi var; o da böylesine bir hayal kırıklığından yeniden harekete geçmek. Bugün takım arkadaşlarımın sahada ortaya koyduğu ruhla yeniden harekete geçmek. Bu 180 dakikadaki performansımızla elenmeyi hak etmedik ama onları tebrik ederiz."

De Rossi, maç içinde bir ara teknik direktör Gian Piero Ventura'nın kendisini oyuna almak için ısınmaya göndermek istemesine itiraz etmesine, "Maç 0-0'dı ve beraberliğe oynamıyorduk. Benim yerime hücumculardan Insigne ya da El Shaarawy'nin girmesini istedim." sözleriyle açıklık getirdi.

Andrea Barzagli de İsveç maçının ardından yaptığı açıklamada, futbol bakımından hayatının en büyük hayal kırıklıklarından birini yaşadığını anlattı.

İtalya'nın Dünya Kupası serüveninin finallere ulaşamadan bitmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Barzagli, "Bu maçta ne eksik kaldı bilemiyorum ama Dünya Kupası'nın dışındayız. Bu takımı bu şekilde bırakmak kolay değil." dedi.

Son Avrupa Şampiyonası'nda geçen yıl Almanya'ya elendikleri karşılaşma sonrası duygularına hakim olamayarak ağladığını hatırlatan 36 yaşındaki oyuncu, Milano'daki İsveç maçının ise hem kariyerine hem de bütün oyunculara darbe olduğunu belirtti.

Buffon ve De Rossi ile 2006'da Dünya Kupası zaferiyle büyük coşku, İsveç'e karşı da çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen Barzagli, "Umut her zaman olmalı. 4-5 tecrübeli oyuncu için bir dönem kapanıyor. İsteği olan gençlerle yeniden başlamak gerek." diye konuştu.