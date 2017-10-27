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1907 ÜNİFEB'den Gezgin Kitaplar Projesi

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği, Türkiye ve Kıbrıs genelinde toplu alanlara kitaplar bırakarak kitap okuma konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığı Gezgin Kitaplar projesini gerçekleştirdi.

Hürriyet Haber
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1907 ÜNİFEB'in 59 örgütlenmesinin bulunduğu şehirlerde gün içerisinde gerçekleştirilen proje ile hazırlanan kitapların şehirlerin belirli noktalarına sahipsiz şekilde bırakılarak okurlar arası kitap dolaşımı hedefleniyor. Proje dahilinde bırakılan kitapların bir okur tarafından okunduktan sonra yine şehrin veya ülkenin başka bir noktasına kitabı bırakarak kitap okuma alışkanlığına farkındalık yaratmak ve kitap okuma oranını arttırmak amacıyla dağıtılan kitaplar şehirlerde kitapseverleri bekliyor.

1907 ÜNİFEBden Gezgin Kitaplar Projesi

Gezgin Kitaplar Projesi
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