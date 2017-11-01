1907 ÜNİFEB, Üniversitelere Sesleniyor: 10 Kasım’da Sınava Hayır!

1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği), yaptığı açıklamada üniversite yönetimleri ve hocalarının belirlediği sınav tarihlerinin her sene üniversitelerde 10 Kasım’a denk geldiğine ve birçok gencin bu anlamlı günde Anıtkabir’i ziyaret edemediğine dikkat çekti.

Yapılan hiçbir sınavın Atatürk sevgisinden önemli olmadığını belirten 1907 ÜNİFEB, üniversite yönetimleri ve hocalarından bu tarihte olan sınavlar için öğrencilere kolaylık tanımasını; sonraki senelerde ise sınav takvimleri oluşturulurken 10 Kasım’ın göz önünde bulundurulmasını istedi