1907 Fenerbahçe'den muhteşem zafer!

Karşılaşmaya Frozen’ın bire birde çok sayıda skor vermesiyle başlaması 1907 Fenerbahçe adına oldukça olumsuz bir tablo çizdi ancak sezonun en çok eleştirilen ismi Reach bu açığı muhteşem bir performansla kapattı. Thaldrin ve Frozen ikilisi tam 5 kişiye karşı savaşarak ilk oyunu Fenerbahçe’nin kazanmasını sağladı.

İkinci oyunda Frozen rüzgarı esti. Rakiplerine ilk maçtaki verdiği koridor üstünlüğünü geri aldı ve Reach’in de kendisine eşlik etmesiyle 37.dakikada Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçirdi.

Serinin üçüncü maçıyla birlikte HWA Gaming’in geri dönüşü başladı. Vadi’nin boğaları Frozen ve Reach’in düşüşüne rağmen Thaldrin ile karşılık vermek istese de HWA, alt koridor inhibitörünü ve Baron almayı başarınca kolay bir şekilde Nexus’u da düşürerek durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü mücadele ise deyim yerindeyse nefesleri kesti. Her iki takımın ormandaki takım savaşında 3 kişi ile ortadan ilerleyen HWA, Nexus’u düşürerek mücadeleyi 5.maça taşıdı. Son maçı doğru hamlelerle kazanan 1907 Fenerbahçe espor, Kış Mevsimi Finali’nde yarı finale yükselen ikinci takım olarak SuperMassive’in rakibi olmayı başardı.