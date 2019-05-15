1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, final serisini eşitledi!
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 65-56 yenen 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, durumu 1-1'e getirdi.
1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, final serisinin ikinci müsabakasında Beylikdüzü Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
Baştan sona üstün oynadığı müsabakayı 65-56 kazanan 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar, seride eşitliği sağladı.
Şampiyon takımın belli olacağı play-off final serisinin üçüncü ve son karşılaşması, yarın oynanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, serinin ilk maçından 72-51 galip ayrılmıştı.
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