1905 GSYİAD Başkanı istifa etti!
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (GSYİAD) Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in listesinde yer aldığı için görevinden istifa etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre Metin Öztürk'ten boşalan başkanlığa tüzük uyarınca kıdemli başkan yardımcısı İbrahim Hatipoğlu getirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün olağan genel kurulu 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 26 Mayıs'ta yapılacak.
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