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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
22.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

19 yıl sonra teslim etti!

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19 yıl sonra teslim etti!

Giresunspor’un forvet oyuncusu Ergin Keleş, Trabzonspor’un efsanesi Özkan Sümer’den 19 yıl önce geri getirme şartıyla aldığı kitabı teslim etti.

Trabzonspor’un altyapısından yetişen Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Sivasspor ve son olarak Giresunspor formalarını giyen Ergin Keleş, bordo-mavili kulübün her kategorisinde yer alan efsane isim Özkan Sümer’den 19 yıl önce geri getirmek şartıyla aldığı Marlo Morgan’ın, 'Bir Çift Yürek’ adlı kitabını teslim etti.

Bir otelin lobisinde buluşan ikilinin o anlarını Ergin Keleş, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadelerini kullandı:

"'Okuduktan sonra geri getirmeyi unutma' dediğinde ve elime Marlo Morgan’ın kitabını verdiğinde 13 yaşındaydım. 'Profesyonel olmak ister misin?' diye sorduğunda ise 15 yaşında. Büyük bir deryadır Özkan Sümer, çok uzun bir aradan sonra bugün görüştük hocamla ve elbette ders niteliğinde sözlerini dinledim. 'En yanlış insandan dahi öğreneceğin şeyler vardır. Yanlışın ne olduğu gibi mesela', 'Kendin olmaktan vazgeçtiğinde olabileceğin tek şey kalır. Yok olmak'. Aradan 19 yıl geçmiş olmasına rağmen kitabı geri getirmeyi unutmadım."

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