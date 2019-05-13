" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"
GeriBasketbol " 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
13.05.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde THY Avrupa Ligi kupasını kazanmak istediklerini söyledi.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Organizasyonun yarı finalinde Anadolu Efes'i geçmeleri durumunda final maçının 19 Mayıs'ta oynanacağını vurgulayan Melih, "Final harika bir günde oynanacak. O günü düşünürken tüylerim diken diken oluyor. İspanya'da o gün Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. En çok arzuladığımız şey bu. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Anadolu Efes'le oynayacakları karşılaşmaya değinen Melih Mahmutoğlu, iki takımın birden Dörtlü Final'e kalmasının Türk basketbolu için çok özel olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Heyecanlıyız. Beş sene üst üste Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdik. Türk halkı için çok önemli bir Dörtlü Final. Anadolu Efes'i de bir kez daha tebrik ediyorum. Buraya gelmeyi hak ettiler. İş artık finale kalmakta. Birbirini iyi tanıyan iki takımın mücadelesi olacak. Elimizden geleni yapacağız. Sakatlarımız var ama bunların hiçbiri bahane olmayacak. Çıkıp elimizden geleni yapacağız."

- "Güzel sezonu taçlandırmak istiyoruz"

Melih Mahmutoğlu, çok iyi bir sezon geçirerek Dörtlü Final'e kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu sezonki performansımız ortada. Lider bitirdik, tarih yazdık. Bu güzel sezonu taçlandırmak için Avrupa Ligi'ni kazanmamız lazım. Eğer kupayı alamazsak, oraya gitmek bizim için başarı değildir. Fenerbahçe forması giyiyorsanız, her zaman şampiyonluğa, kupaları kazanmaya oynarsınız. Sakatlıklar sporun içinde var ama Fenerbahçe forması giyiyorsanız hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmazsınız. Olmayan arkadaşlarımız için üzülüyoruz ama hiçbir bahane bulmayıp oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz."

- "Beş kısayla oynadığımızda en uzun bendim"

Melih Mahmutoğlu, sakat isimlerin fazlalığı nedeniyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son maçların belli bölümlerinde 5 oyun kurucuyla oynamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Sanırım 5 kısayla oynadığımız zaman sahanın en uzunu bendim. Biz sahada her şeye hazırız. Önemli olan bizden istenen doğruları yapmak. Burası Dörtlü Final. Yüzde yüzünüzü değil, yüzde iki yüzünüzü sahaya yansıtmanız lazım. Beş kısa, beş uzun hiç önemli değil, önemli olan doğruları yapmak."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Kastamonuspor 1966 Sarıyer maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

“Önce Fenerbahçe’yi, sonra Kayserispor’u yeneceğiz”