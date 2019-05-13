" 19 Mayıs'ta Türk bayrağını İspanya'da dalgalandırmak istiyoruz"
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümünde THY Avrupa Ligi kupasını kazanmak istediklerini söyledi.
İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de yer alacak sarı-lacivertlilerin kaptanı Melih, AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Organizasyonun yarı finalinde Anadolu Efes'i geçmeleri durumunda final maçının 19 Mayıs'ta oynanacağını vurgulayan Melih, "Final harika bir günde oynanacak. O günü düşünürken tüylerim diken diken oluyor. İspanya'da o gün Türk bayrağını dalgalandırmak istiyoruz. En çok arzuladığımız şey bu. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Anadolu Efes'le oynayacakları karşılaşmaya değinen Melih Mahmutoğlu, iki takımın birden Dörtlü Final'e kalmasının Türk basketbolu için çok özel olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Heyecanlıyız. Beş sene üst üste Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdik. Türk halkı için çok önemli bir Dörtlü Final. Anadolu Efes'i de bir kez daha tebrik ediyorum. Buraya gelmeyi hak ettiler. İş artık finale kalmakta. Birbirini iyi tanıyan iki takımın mücadelesi olacak. Elimizden geleni yapacağız. Sakatlarımız var ama bunların hiçbiri bahane olmayacak. Çıkıp elimizden geleni yapacağız."
- "Güzel sezonu taçlandırmak istiyoruz"
Melih Mahmutoğlu, çok iyi bir sezon geçirerek Dörtlü Final'e kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu sezonki performansımız ortada. Lider bitirdik, tarih yazdık. Bu güzel sezonu taçlandırmak için Avrupa Ligi'ni kazanmamız lazım. Eğer kupayı alamazsak, oraya gitmek bizim için başarı değildir. Fenerbahçe forması giyiyorsanız, her zaman şampiyonluğa, kupaları kazanmaya oynarsınız. Sakatlıklar sporun içinde var ama Fenerbahçe forması giyiyorsanız hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmazsınız. Olmayan arkadaşlarımız için üzülüyoruz ama hiçbir bahane bulmayıp oraya kupayı kazanmaya gidiyoruz."
- "Beş kısayla oynadığımızda en uzun bendim"
Melih Mahmutoğlu, sakat isimlerin fazlalığı nedeniyle Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son maçların belli bölümlerinde 5 oyun kurucuyla oynamalarının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: "Sanırım 5 kısayla oynadığımız zaman sahanın en uzunu bendim. Biz sahada her şeye hazırız. Önemli olan bizden istenen doğruları yapmak. Burası Dörtlü Final. Yüzde yüzünüzü değil, yüzde iki yüzünüzü sahaya yansıtmanız lazım. Beş kısa, beş uzun hiç önemli değil, önemli olan doğruları yapmak."
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