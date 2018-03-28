19 Mayıs’ta 6 yeni tenis kortu açılacak
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, geçtiğimiz aylarda yıkılan Bakırköyspor Vakfı binasının bulunduğu alanda; yeni yapılan spor alanlarının 19 Mayıs’ta açılacağını müjdeledi.
Spor Vakfı adı altında masaj salonu, düğün salonları, kafe, bar, restoran, oyun salonu, otopark ve benzeri işletmelerin hukuki mücadeleler sonunda geçtiğimiz aylarda yıkıldığı hatırlatarak sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “Yaklaşık 30 yıldır kamu mülkiyeti üzerinde ‘Spor Vakfı’ adı altında; masaj salonu, düğün salonları, kafe, bar, restoran, oyun salonu, otopark vb… işletmeler, kamucu, halkçı anlayışımızın gereği olarak hukuki mücadeler sonunda yıkılmış ve kamu malı olarak halkımıza kazandırılmıştır. Bu alan 19 Mayıs 2018’de açılışını yapacağımız; 6 tenis kortu, kapalı spor salonu, amfitiyatro, Bakırköy’ümüzde yetişmiş ve edediyete uğurladığımız sanatçı heykelleri, çocuk oyun parkı ve 13.000 metrekare yeşil alan ile halkımıza hizmet verecektir. Burada Türk sporuna milli takımlar düzeyinde sporcular yetiştirmek en büyük amacımızdır. ‘Bakırköy’de spor yapmayan kalmayacak’ parolamızın gereği olarak da aynı Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki tesislerimiz gibi 7’den 77’ye başta Ataköylüler olmak üzere tüm Bakırköylülere tesisimiz ücretsiz hizmet verecektir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle