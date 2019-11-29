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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...
GeriFutbol 19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...
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Futbol
29.11.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...

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19 maçlık mucize iddaa kuponu! 3 maçı 90+'da kazandı, 4 bin 181 TL...

Misli.com'da inanılması güç bir olay yaşandı! 19 maçlık iddaa kuponu yapan bir üye, bu 19 maçın 3'ünü 90+'da tutturdu ve 4 bin 181 TL ikramiye kazandı.

14 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "12-13-14" işaretleyen ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazanan Misli.com üyesinden sonra, bu sefer de 19 maçlık iddaa kuponuyla kazanan bir başka üyenin hikayesi "Resmen mucize!" dedirtti.

14 maçla 41 bin 72 TL kazanan kuponu görmek için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Efsane iddaa kuponu 14 maçla 41 bin 72 TL...
Efsane iddaa kuponu! 14 maçla 41 bin 72 TL...

19 maçlık mucize iddaa kuponu 3 maçı 90+da kazandı, 4 bin 181 TL...

MUCİZE İDDAA KUPONU! 3 MAÇI 90+'DA KAZANDI, 4 BİN 181 TL...

Bir iddaa kuponu kaç kere direkten döner?

Uzmanlar, eğer iddaa kuponu yapıyorsanız mümkün olan en az maçı kombine edin der. Kuponunuza 3, bilemedin 4 maçı alın, daha fazlasını zorlamayın tavsiyesinde bulunur.

Bir Misli.com üyesi tam 19 maçlık iddaa kuponu yaptı ve bu 19 maçın 3 tanesi 90+'da kazandı!

1.5 ÜST ve 2.5 ÜST tercihlerini kombine eden üye, mucizevi bir şekilde 4 bin 181 TL tutturdu...

23 Kasım 2019, Saat 19:50 suları... "Luton-Leeds" maçına "2.5 ÜST" oynayan Misli.com üyesi, 90+1'de Luton forması giyen Matty Pearson'ın kendi kalesine attığı golle kazandı.

24 Kasım 2019, Saat 17:20 suları... "Stuttgart-Karslruhe" maçına "2.5 ÜST" oynayan üye, Stuttgart'ın 87'de 10 kişi kalmasıyla umutlarını yitirdi derken 90+3'te sahneye Hamadi Al Ghaddioui çıktı ve maç 3-0 bitti.

Bitmedi! 24 Kasım 2019, Saat 21:50 suları... "Bodo-Kristiansund" maçında yine "2.5 ÜST" beklendi, 90 dakika bittiğinde tabelada 2-0 yazıyordu. Erlend Reitan 90+3'te hem tabelayı hem de Misli.com'da 19 maçlık iddaa kuponu yapan üyeyi sevindirdi!

İşte o mucize kupon...

19 maçlık mucize iddaa kuponu 3 maçı 90+da kazandı, 4 bin 181 TL...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!

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