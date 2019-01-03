18'de 18 ile Mersin'in gururu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
Fatih SABOVİÇ
03.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

18'de 18 ile Mersin'in gururu

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18'de 18 ile Mersin'in gururu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde sezona 12 maçta 12 galibiyetle giriş yapan ve Türk sporunun geleceği adına büyük umut vadeden Çukurova Basketbol’un koçu Ceyhun Yıldızoğlu, Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın da başına geçen Yıldızoğlu’nun sözleri şu şekilde oldu...

Geçen sezon bir koç olarak dinlenmek istiyordum. Fakat Çukurova’nın bana projesini sunuş şekli, gittiğimde gördüğüm organizasyon, bu kulüple beraber olabileceğimin sinyalini verdi. · Türkiye’de model kulüp yaratma amaçları beni Çukurova organizasyonuna yaklaştırdı.

Hedefimiz: Öz değerlere yönelme

Geçen sezon yarı final oynadık. Bu sene de iyi başladık ve iyi gidiyoruz. Ustalığın, öngörülebilir planlar olduğuna inanıyorum. Çukurova Basketbol olarak bir aile takımıyız. Türkiye’ye model kulüp olmak istiyoruz. Doğru adımlarla, doğru işler yapılabildiğini herkese göstermeliyiz. Hedeflerimize erişmemiz için bize en azından bir 5 sene gerekiyor. · Temel amacımız: Tamamen Mersin’den çıkacak değerlerle Türkiye ve Avrupa’da başarıyla yer almak. Bu bağlamda kulübün sahibi Serdar Çevirgen ve yönetimimizin her türlü desteği veriyor olması çok önemli...

Her şey taraftarı inandırmak için..

Çukurova’da iyi bir kulübün organizasyon şeması var. İyi bir yönetim ve oyuncu grubuna sahibiz. Bu iyi ve güzel niyetle yola devam ediyoruz ama eksikler tabii ki var. Seyircimizin bizi anlaması ve yanımızda olması lazım... Bizim her şeyimiz onları inandırmak için... · Mersin BŞB’de 4 yıl çalışmıştım. Arka arkaya 18 galibiyeti orada yakaladım. Play-off serisini 300 kişiye oynadık. Seyircimizin, şehrimizin bu kez bize tamamen inanması gerekiyor. · Altyapı ve gençlerle ilgili bir konu açıldığı zaman oku ilk kendime çeviriyorum. Sonuçta onları yetiştiren, oynatma becerisi gösteren veya oynatmayan bizleriz. Daha iyi çalışmamız ve motive edici olmamız lazım. Her şeyden önce biz, bilimsel ve rahat bir eğitim vermeliyiz. Eminim, gençler arkasını getirirler.

HAFTANIN TAKIMI: BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

ŞİMDİDEN play-off potasında kalınabilmesi açısından çok önemli olan bir galibiyeti, hem de ikinci yarıda geriye düşmüşken almayı başardılar TOFAŞ karşısında... Koç Stefanos Dedas ve öğrencileri ne kadar tebrik edilse az...

HAFTANIN KOÇU: HAKAN DEMİR

KOÇ Hakan Demir ve ekibi Banvit, ligin altına yeniden heyecan getirdi. Sakarya BŞB deplasmanından 75-67 ile üstün ayrılan Banvit, koçun maç sonu söylediği üzere, “Alt sıralarda yaşanacak kopmanın” önüne geçmiş oldu

HAFTANIN OYUNCUSU: ANDREW RAUTINS

TOFAŞ karşısında kaydettiği 21 sayının tamamını 3 sayılık atışlardan buldu. Üstelik bunu; 10’da 7’lik bir dış atış performansıyla başardı. Parkelerde görmeye pek alışık olmadığımız tarzdaki güzelliklerden birine imza attı Rautins...

18de 18 ile Mersinin gururu

 

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