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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
13.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

180 dakikada 500 milyon lira

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180 dakikada 500 milyon lira

Akhisar ve Başakşehir maçlarının maddi ve manevi değerleri inanılmaz.

Cimbom, çarşamba günü Türkiye Kupası finalinde Akhisar’ı yenerse sezonun ilk kupasını kaldırmakla kalmayacak; 18 milyon TL’yi de kasasına koyacak. Pazar günü M.Başakşehir ile oynanacak lig finalinin ekonomik değeri ise tam 480 milyon TL.

OLAYLI Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerek liderliğini sürdüren Galatasaray, önümüzdeki 6 günlük süreçte iki kupa birden kaldırma fırsatını ele geçirdi. Çarşamba günü Sivas’taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, Süper Lig’e veda eden rakibini yendiği taktirde sezonun ilk kupasını müzesine götürecek. Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı kırmızılılar, tarihinde 23. kez final müsabakasında mücadele edecek.

Her kupa milyonlar kazandırıyor

GALATASARAY, Akhisar maçından 4 gün sonra, 19 Mayıs Pazar günü ligin finalinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Sarı kırmızılı takım bu maçı da kazanması durumunda sezonun bitimine 1 hafta kala ligdeki 22. şampiyonluğunu garantileyecek. Galatasaray, çok kısa bir zaman dilimi içinde oynayacağı iki maçı da galip tamamlarsa, sadece kupa kazanmakla kalmayacak; yüzlerce milyon lira gelir elde edecek. Sarı kırmızılı kulüp çarşamba günü Türkiye Kupası’nı kazanırsa Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) 18 milyon TL para ödülü alacak.

UEFA’dan en az 210 milyon TL

PAZAR günü oynanacak Medipol Başakşehir maçının ekonomik değeri çok daha fazla. Spor Toto Süper Lig’de şampiyon olan takım, TFF’den yaklaşık 190 milyon TL, direkt gruplardan katılacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu için UEFA’dan 210 milyon TL kazanıyor. Çifte şampiyonluk GS Store gelirlerine tavan yaptıracak ve Galatasaray lisanslı ürün satışından en az 80 milyon TL gelir elde edecek. Tüm bu rakamların toplanmasıyla kulübün kasasına girecek para 500 milyon TL’yi bulacak.

 

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