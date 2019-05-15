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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
15.05.2019 - 11:25, Son Güncelleme:

18 yıllık hasreti bitirdi, hedef ikinci kupa! Anadolu Efes...

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18 yıllık hasreti bitirdi, hedef ikinci kupa! Anadolu Efes...

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde yer alacak Anadolu Efes, tarihinde ilk kez bu kupayı elde edebilmek için mücadele edecek.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde 17-19 Mayıs'ta düzenlenecek organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ve İspanya'nın Real Madrid takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Anadolu Efes, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, 18 yıllık Dörtlü Final hasretini dindirdi.

Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, 2001-2002'den itibaren tek isim altında gerçekleştirilen Avrupa Ligi'nde ise ilk kez son 4 takımın arasında yer aldı.

Anadolu Efes, FIBA Avrupa Ligi ve Suprolig'de Dörtlü Final'de üçüncü olmuştu.

- Hedef ikinci kupa

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

Avrupa Ligi'nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

- Başarılı sezon

Anadolu Efes, oldukça başarılı bir sezon geçirerek Dörtlü Final'e geldi.

Geçen sezon tarihinin en kötü Avrupa Ligi dönemini yaşayarak 30 maçta sadece 7 galibiyet alıp 16. ve son sırada yer alan lacivert-beyazlılar, bu sezon ise bütün kötü izleri sildi.

Normal sezonda 20 galibiyet alarak 4. sırada yer alan Anadolu Efes, play-off'u da saha ve seyirci avantajıyla oynadı.

- Çekişmeli play-off

Anadolu Efes, son derece çekişmeli geçen bir play-off çeyrek final eşleşmesi sonrası Dörtlü Final'e kaldı.

Normal sezonu 5. sırada bitiren İspanya'nın Barcelona Lassa takımıyla eşleşen lacivert-beyazlılar, rakibini son maçta yenip seriyi 3-2 kazandı ve Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

18 yıllık hasreti bitirdi, hedef ikinci kupa Anadolu Efes...

- Micic, en iyi ikinci 5'te

Anadolu Efes'in bu sezon başı kadrosuna kattığı Sırp oyun kurucu Vasilije Micic, THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ikinci 5'ine seçildi.

Bu sezon normal sezon ve play-off'ta maç kaçırmayan Micic, 12,1 sayı, 5,7 asist ortalamasıyla takımının en önemli hücum gücü oldu.

- Larkin ve Moerman'dan etkileyici performanslar

Anadolu Efes'in ABD'li şutorü Shane Larkin ile Fransız oyuncusu Adrien Moerman, sezon boyunca etkileyici performanslar gösterdi.

Özellikle play-off çeyrek final eşleşmesinde Larkin, çok iyi bir performans ortaya koydu. Barcelona Lassa'yla oynanan 5 maçta Larkin, 19,6 sayı ortalamayla oynadı. Larkin sezon genelinde ise 11,5 sayı, 3,1 asist ortalamasıyla mücadele etti.

Bu sezon bütün maçlarda forma giyen Moerman da kariyerinin en parlak dönemlerinden birini geçirdi. Fransız oyuncu Dörtlü Final'e ortalama 12,4 sayıyla takımının en skorer ismi olarak geliyor. Moerman, 6,2 ribaunt ortalamasıyla da bu alanda takımının en başarılı ismi oldu.

- Kadro

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes'in takım kadrosu şöyle:

Mustafa Kurtuldum, Yiğitcan Saybir, Doğuş Balbay, Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer (Türkiye), Shane Larkin, James Anderson, Bryant Dunston (ABD), Rodrigue Beaubois, Adrien Moerman (Fransa), Brock Motum (Avustralya), Tibor Pleiss (Almanya), Vasilije Micic (Sırbistan), Krunoslav Simon (Hırvatistan).

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