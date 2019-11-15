18 yıl sonra yine Güneş, yine zafer!
Milli Takımımız, 14 Kasım 2001'den tam 18 yıl sonra yine aynı tarihte büyük bir turnuvaya katılım hakkı kazandı.
EURO 2020’ye gitmeyi garantileyen milli takımımız, 18 yıl aradan sonra aynı tarihte yine Şenol Güneş yönetiminde büyük bir turnuvaya katılım hakkını elde etti.
Milliler, 14 Kasım 2001’de deplasmanda 1-0 kazandığı Play-Off mücadelesinin rövanşında Avusturya’yı 5-0’la geçerek adını Dünya Kupası finallerine yazdırmayı başarmıştı.
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