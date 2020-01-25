18 yıl sonra bir ilk olabilir! Jose Mourinho...

Bu bir ilandır

Jose Mourinho, Tottenham ile macerasına keyifli başlamıştı. Üst üste gelen gollü galibiyetler, değiştiğinin de sinyallerini veriyordu. Ama önce sakatlıklar geldi, sonra da puan kayıpları...

Şimdi ise tarih peşini bırakmıyor!

18 YIL ÖNCE REAL MADRID'E 1 AY İÇİNDE 2 KEZ KAYBETMİŞTİ!

Mourinho'nun yönetimindeki Porto, bundan tam 18 yıl önce, Şubat 2002'de Real Madrid'e bir ay içinde iki kez kaybetmişti.

O günden bugüne Portekizli teknik adamın başında olduğu hiçbir takım, aynı rakibe bir ay içinde iki kez kaybetmedi. Southampton, yeni yılın ilk gününde St. Mary's'de 1-0 kazanan taraf olmuştu.

Southampton'ın kazanmasına iddaa'da 2,35 oran açıklanırken, Tottenham maçın favorisi ve iddaa oranı 2,10!

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Maç öncesi öne çıkan bazı istatistikler ise şu şekilde...

- Tottenham, Southampton deplasmanında oynadığı son 2 resmi maçı kaybetti.

- Southampton, Premier Lig'e döndüğü 2012-13 sezonundan sonra Premier Lig ekipleriyle oynadığı 8 Federasyon Kupası maçının sadece 2'sini kazanabildi.

- Erik Lamela, Federasyon Kupası maçlarına ilk 11 başladığı son 6 maçta 7 gole katkı yaptı. (3 gol 4 asist)

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Mourinho, Federasyon Kupası'nın Premier Lig kadar önemli olduğunu açıkladı...