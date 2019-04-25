18 yaşında devleri peşine taktı!
Ümraniyespor’un U19 Takımı’nda forma giyen genç kanat oyuncusu Yunus Emre Mertoğlu devlerin radarına girdi.
Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’un U19 Takımı’nda forma giyen genç kanat oyuncusu Yunus Emre Mertoğlu devlerin radarına girdi.
Orta saha ve sol kanatta görev yapabilen başarılı oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapısı tarafından takip altında olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu oyuncunun ligde 8 golü bulunuyor.
Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor'a elenerek kupaya veda etti. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, tüm futbolcularına teşekkür etti...
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