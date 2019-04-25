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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
25.04.2019 - 09:57, Son Güncelleme:

18 yaşında devleri peşine taktı!

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18 yaşında devleri peşine taktı!

Ümraniyespor’un U19 Takımı’nda forma giyen genç kanat oyuncusu Yunus Emre Mertoğlu devlerin radarına girdi.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor’un U19 Takımı’nda forma giyen genç kanat oyuncusu Yunus Emre Mertoğlu devlerin radarına girdi.

Orta saha ve sol kanatta görev yapabilen başarılı oyuncunun Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapısı tarafından takip altında olduğu öğrenildi. 2001 doğumlu oyuncunun ligde 8 golü bulunuyor.

Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor
Akhisarspor 1-0 Ümraniyespor

Ümraniyespor Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Akhisarspor'a elenerek kupaya veda etti. Teknik Direktör Ahmet Taşyürek, tüm futbolcularına teşekkür etti...

Akhisarspor kupada finale yükseldi!Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor'u 1-0 yenerek finale yükselen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "Kupada çok başka bir ruh ile oynuyoruz. Kazanarak turu atladık. Bunu hedeflemiş ve istemiştik. Bugün çocuklar iyi mücadele ettiler" dedi.
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18 yaşında devleri peşine taktı

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