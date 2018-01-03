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18 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda rakiplerimiz belli oldu!

Türkiye, ikinci tur B Grubu'nda Ukrayna, Gürcistan ve Macaristan ile karşılaşacak

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18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Ukrayna'da Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci tur maçlarına çıkacak. 

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Ukrayna'nın yanı sıra Gürcistan ve Macaristan ile karşılaşacak.
Grupta maçlar Cherkasy şehrindeki bin 500 seyirci kapasiteli Palace of Sports Budivelnyk'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, ilk maçını yarını TSİ 21.00'de Macaristan ile yapacak.
İkinci turda dörderli 7 grupta 28 takım, tek devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Gruplarını lider bitiren takımlar ve en iyi üç ikinci, 7-15 Nisan'da Çekya ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı elde edecek.

PROGRAM

Türkiye'nin şampiyonadaki maç programı şöyle (TSİ):
Yarın:
21.00 Türkiye-Macaristan
5 Ocak Cuma:
21.00 Gürcistan-Türkiye
6 Ocak Cumartesi:
18.30 Ukrayna-Türkiye

KADRO

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ahmet Boz, Ahmet Tümer, Ali Kağan Çil, Baran Yılmaz, Berkün Eber Üstündağ, Cafer Kirkit, Efe Bayram, Egecan Avcıl, Halit Kurtuluş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Onur Günaydı.

18 Yaş Alt Avrupa Şampiyonası

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