18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleri18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!
GeriBasketbol 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
26.07.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor!

Yunanistan'ın ev sahipliği yapacağı şampiyonaya 16 takım katılacak. Türkiye, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile mücadele edecek.

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın Yunanistan'da başlayacak. 

Volos kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 16 takım yer alacak. 

Takımlar dörderli 4 grupta mücadele edecek. Türkiye, A Grubu'nda Büyük Britanya, Almanya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. 

Grup maçlarının ardından tüm takımlar, çapraz eşleşme kuralına göre son 16 turunda mücadele edecek. 

Son 16 turu karşılaşmalarını kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final maçlarından galip ayrılan ekipler adını yarı finale yazdıracak, kaybeden taraflar ise klasman müsabakalarına (5-8) çıkacak. 

Milli takım, 2 şampiyonluk kazandı 

Türkiye, 1964'ten bu yana düzenlenen organizasyonda 2 kez şampiyonluğa ulaştı. 

Milli takım, 2013 ve 2014'te düzenlenen şampiyonalarda altın madalyanın sahibi oldu. 

2004, 2005 ve 2015'te gümüş madalya elde eden milliler, 2009 ile 2011'de ise bronz madalyanın sahibi oldu. 

Kadro 

Derviş Gökhan Güney'in başantrenörlüğünü üstlendiği 18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda yer alan oyuncular şunlar: 

Ömer Can İlyasoğlu, Göktuğ Baş, Mustafa Kurtuldum, Tarık Sezgün (Anadolu Efes), Atakan Erdek, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Boran Güler (Bandırma Kırmızı), Ömer Yasir Küçük (OGM Ormanspor), Adem Bona (Pınar Karşıyaka), Berkan Aksu (TOFAŞ), Tibet Deniz Görener (Montverde Academy) 

Türkiye'nin maç takvimi 

18 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı'nın A Grubu'nda yapacağı maçların programı şöyle: 

Yarın: 

16.45 Büyük Britanya-Türkiye 

28 Temmuz Pazar: 

14.30 Türkiye-Almanya 

29 Temmuz Pazartesi: 

19.00 Sırbistan-Türkiye 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Kasımpaşa, son 5 sezonda kasasını doldurdu
Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın milli takım beklentisi yüksek
Yoksul bölgeye yeni stadyum! Şehre 1 milyon...
Bilal Başaçıkoğlu: Deniz Türüç inşallah bizde kalır