18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?

Süper Lig'in 2. yarı açılışında Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Haftanın önemli maçlarından olan Başakşehir Malatyaspor karşılaşmasında ise Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etti. Aldıkları galibiyetle Fenerbahçe ve Başakşehir liderlik koltuğuna çok yaklaştı. İşte, 18. hafta Süper Lig en son puan durumu.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir 36, Fenerbahçe 34 puana yükseldi. Sivasspor ise liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. İşte, Süper Lig 18. hafta puan tablosu

HAFTANIN KALAN MAÇLARI:

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)