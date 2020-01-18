MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?
GeriFutbol 18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 18.01.2020 - 23:05,Son Güncelleme:/

18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?

Süper Lig 2. devre heyecanı 18. hafta maçlarıyla başladı. Ligin kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Gaziantepspor karşılaşması, sarı lacivertli ekibin 2 0 üstünlüğü ile sona erdi. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıçla giriş yapan Fenerbahçe liderlik yolunda büyük bir adım atarak 34 puana yükseldi. Peki, Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? İşte, 18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu ve Süper Lig 18. haftanın kalan maç programı...

Süper Lig'in 2. yarı açılışında Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Haftanın önemli maçlarından olan Başakşehir Malatyaspor karşılaşmasında ise Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etti. Aldıkları galibiyetle Fenerbahçe ve Başakşehir liderlik koltuğuna çok yaklaştı. İşte, 18. hafta Süper Lig en son puan durumu.

Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir 36, Fenerbahçe 34 puana yükseldi. Sivasspor ise liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. İşte, Süper Lig 18. hafta puan tablosu

 

18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu Süper Ligde puan tablosu nasıl şekillendi

HAFTANIN KALAN MAÇLARI:

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle