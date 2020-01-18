18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu! Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi?
Süper Lig 2. devre heyecanı 18. hafta maçlarıyla başladı. Ligin kritik maçlarından olan Fenerbahçe - Gaziantepspor karşılaşması, sarı lacivertli ekibin 2 0 üstünlüğü ile sona erdi. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıçla giriş yapan Fenerbahçe liderlik yolunda büyük bir adım atarak 34 puana yükseldi. Peki, Süper Lig'de puan tablosu nasıl şekillendi? İşte, 18 Ocak Süper Lig güncel puan durumu ve Süper Lig 18. haftanın kalan maç programı...
Süper Lig'in 2. yarı açılışında Fenerbahçe Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Haftanın önemli maçlarından olan Başakşehir Malatyaspor karşılaşmasında ise Başakşehir rakibini 4-1 mağlup etti. Aldıkları galibiyetle Fenerbahçe ve Başakşehir liderlik koltuğuna çok yaklaştı. İşte, 18. hafta Süper Lig en son puan durumu.
Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir 36, Fenerbahçe 34 puana yükseldi. Sivasspor ise liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor. İşte, Süper Lig 18. hafta puan tablosu
HAFTANIN KALAN MAÇLARI:
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
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