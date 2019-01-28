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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
28.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

18 milyon liralık soru

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18 milyon liralık soru

Beşiktaş'ta 4 ismin akıbeti büyük merak konusu oldu.

Siyah beyazlıların elden çıkarmaya çabaladığı 4 futbolcu takımda kaldıkları taktirde, hiç oynamasalar dahi sezon sonuna dek toplamda 18 milyon TL alacak.

Beşiktaş’ta devre arası öncesi takımdan gönderilmesi planlanan futbolculara herhangi bir talip bulunamadı, üzerine bir de Quaresma problemi patlak verdi. Siyah beyazlılar, Vagner Love, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan ile yolları kârlı şekilde ayırmanın programını yapıyordu. Ancak devre arası sonrası bir tek Vagner Love (900 bin Euro fesih bedelini alarak) Corinthians’ın yolunu tuttu. Diğer isimler için ise 72 saatlik periyot kritik...

Quaresma’nın durumu henüz netleşmedi

Öyle ki Kartal, Gökhan, Tolga ve Tolgay’la ilgili formül üretemezse, bu oyuncuların, 2018-2019 sezonu sonuna kadar toplamda 18 milyon 960 bin TL’lik hak edişi bulunuyor. Sezonun ikinci yarısı sonuna dek siyah beyazlı takımda kaldıkları hesap edilirse; tam anlamıyla verim alınıp alınamayacağı soru işareti olan futbolculardan Tolga Zengin, 2 milyon 240 bin TL alacak. Tolgay Arslan ve Gökhan Töre’ye ise 4 milyon 860’ar bin bin TL ödeme yapılması gerecek. Durumu henüz netleşmeyen Quaresma’nın ise mevcut alacağı 6 milyon TL... Q7 gelecek sezon da kalırsa en az 11 milyon TL alacak.

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