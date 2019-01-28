18 milyon liralık soru
Beşiktaş'ta 4 ismin akıbeti büyük merak konusu oldu.
Siyah beyazlıların elden çıkarmaya çabaladığı 4 futbolcu takımda kaldıkları taktirde, hiç oynamasalar dahi sezon sonuna dek toplamda 18 milyon TL alacak.
Beşiktaş’ta devre arası öncesi takımdan gönderilmesi planlanan futbolculara herhangi bir talip bulunamadı, üzerine bir de Quaresma problemi patlak verdi. Siyah beyazlılar, Vagner Love, Tolga Zengin, Gökhan Töre ve Tolgay Arslan ile yolları kârlı şekilde ayırmanın programını yapıyordu. Ancak devre arası sonrası bir tek Vagner Love (900 bin Euro fesih bedelini alarak) Corinthians’ın yolunu tuttu. Diğer isimler için ise 72 saatlik periyot kritik...
Quaresma’nın durumu henüz netleşmedi
Öyle ki Kartal, Gökhan, Tolga ve Tolgay’la ilgili formül üretemezse, bu oyuncuların, 2018-2019 sezonu sonuna kadar toplamda 18 milyon 960 bin TL’lik hak edişi bulunuyor. Sezonun ikinci yarısı sonuna dek siyah beyazlı takımda kaldıkları hesap edilirse; tam anlamıyla verim alınıp alınamayacağı soru işareti olan futbolculardan Tolga Zengin, 2 milyon 240 bin TL alacak. Tolgay Arslan ve Gökhan Töre’ye ise 4 milyon 860’ar bin bin TL ödeme yapılması gerecek. Durumu henüz netleşmeyen Quaresma’nın ise mevcut alacağı 6 milyon TL... Q7 gelecek sezon da kalırsa en az 11 milyon TL alacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle