Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye
İtalyan medyası görüşmelerin başladığını duyurdu.
F.Bahçe’nin genç yıldızının menajeri ramadani’nin napoli ile söz kestiği belirtildi. yönetimin de sözleşme şartlarını konuşması için izin verdiği eljif’in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya gideceği ifade edildi.
GERİDE kalan sezonun tamamında süre alamasa da, yetenekleri, gençliği ve mücadeleci yapısıyla transfer gözdeleri arasına giren Eljif Elmas’ın rotası İtalya’ya döndü.
Sky Sport Italia, Fenerbahçe’nin 295 bin Euro’ya Rabotnicki’den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Eljif Elmas için menajer Fali Ramadani’nin, Napoli ile 15 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığı söz kestiğini duyurdu. F.Bahçe yönetiminin de son gelişmeler ışığında Eljif Elmas’a Serie A ekibi ile kişisel kontrat şartlarını konuşması için izin verdiği öğrenildi.
12’DEN 18 MİLYONA ÇIKTILAR
Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe’ye Eljif Elmas için Napoli ilk olarak 12 milyon Euro önerdi. Sarı lacivertliler ise 20 milyon Euro talebinde bulundu. Bunun üzerine İtalyan ekibi 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus önerdi. Böylelikle transfer teklifi 18 milyon Euro’yu buldu.
İki kulübün transfer, oyuncunun ise sözleşme şartları için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. İtalyan basını, Eljif’in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya gideceğini duyururken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
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