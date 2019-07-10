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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye
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Futbol
10.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye

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Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye

İtalyan medyası görüşmelerin başladığını duyurdu.

F.Bahçe’nin genç yıldızının menajeri ramadani’nin napoli ile söz kestiği belirtildi. yönetimin de sözleşme şartlarını konuşması için izin verdiği eljif’in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya gideceği ifade edildi.

GERİDE kalan sezonun tamamında süre alamasa da, yetenekleri, gençliği ve mücadeleci yapısıyla transfer gözdeleri arasına giren Eljif Elmas’ın rotası İtalya’ya döndü.



Sky Sport Italia, Fenerbahçe’nin 295 bin Euro’ya Rabotnicki’den kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Eljif Elmas için menajer Fali Ramadani’nin, Napoli ile 15 milyon Euro bonservis bedeli artı bonuslar karşılığı söz kestiğini duyurdu. F.Bahçe yönetiminin de son gelişmeler ışığında Eljif Elmas’a Serie A ekibi ile kişisel kontrat şartlarını konuşması için izin verdiği öğrenildi.

12’DEN 18 MİLYONA ÇIKTILAR

Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe’ye Eljif Elmas için Napoli ilk olarak 12 milyon Euro önerdi. Sarı lacivertliler ise 20 milyon Euro talebinde bulundu. Bunun üzerine İtalyan ekibi 15 milyon Euro+3 milyon Euro bonus önerdi. Böylelikle transfer teklifi 18 milyon Euro’yu buldu.

İki kulübün transfer, oyuncunun ise sözleşme şartları için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi. İtalyan basını, Eljif’in sağlık kontrollerinden geçmek için İtalya’ya gideceğini duyururken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Eljif Elmas 18 milyon Euro’ya Napoli’ye

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