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GeriFutbol 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık kampı yapacak
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Futbol
AA
18.12.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık kampı yapacak

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık kampı yapacak

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbul'da hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, ay-yıldızlı ekip, 21-26 Aralık'ta İstanbul'da kamp yapacak. Genç milliler, 21 Aralık Cumartesi günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Atalay Gökçe (Gençlerbirliği), Kağan Moradaoğlu (Trabzonspor)
Defans: Özgür Deryol, Polat Abay (Altınordu), Ahmet Gülay, Serdar Saatçı (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta saha: Kazımcan Karataş (Altay), Efe Mustafa Çetin, Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Kaan Öztürk, Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Bartuğ Elmaz, İsmail Zehir (Galatasaray), Bahadır Gölgeli (Gaziantep FK), İzzet Karaboğa (İttifak Holding Konyaspor), Metin Emre Karaal (Medipol Başakşehir), Berke Gürbüz (MKE Ankaragücü)
Forvet: Abdullah Soğucak (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği)

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17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, İstanbulda hazırlık kampı yapacak


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