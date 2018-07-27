16'lık file bekçisi Emrican Seçgin Galatasaray'da
Sakaryaspor, genç kaleci Emircan Seçgin'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Yeşil-siyalıların sosyal medya hesaından yaptığı açıklamaya göre Galatasaray, 16 yaşındaki file bekçisi için 150 bin TL ve 2 futbolcu verdi.
Açıklama şu şekilde:
Kalecimiz Emircan Seçgin transferi ile alakalı basında yer alan haberler için bir açıklama yapma zorunluluğu meydana gelmiştir. Bu transfer için Sakaryaspor’umuz Galatasaray’dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.
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