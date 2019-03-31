16 milyon € bulundu, tehlike geçti
Siyah beyazlılar, eylül ayına kadar rahat...
Yöneticiler Cihan Kumuşoğlu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun banka ve faktoring firmalarıyla yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. 16 milyon Euro yarın futbolculara ödenecek ve UEFA’nın istediği borçsuzluk kağıtları alınacak.
MADDİ sıkıntı içindeki Beşiktaş’ta bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyar liralık borç yönetimi büyük bir açmaza sokmuş durumda. Bu ödemeler içinde en kritiği, futbolculara olan, zira yönetim bugün itibarıyla kadrosunda yer alan futbolculara toplam 16 milyon Euro ödemek zorunda. Eğer kulüp futbolculardan “Alacağım yoktur” kâğıdını alamazsa, Avrupa kupalarına gidemeyebilir.
Yarın tüm paralar hesapta
GÜNLERDİR bu 16 milyon Euro’luk ödeme için mesai harcayan Beşiktaş’ta yöneticiler Cihan Kumuşoğlu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun banka ve faktoring firmalarıyla yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Bugün tatil günü olduğu için yarın tüm oyuncuların alacaklarının ödeneceği ve UEFA’dan lisans alamama tehlikesinin ortadan kalkacağı açıklandı. Bu haber camianın şimdilik rahat bir nefes almasını sağladı.
Sonraki denetim eylülde
UEFA yılda iki kez kulüpleri denetliyor. Mart ayı sonuna kadarki periyot birinci dönem eylüldeki ise ikinci... Siyah beyazlı yönetim yarın yapacağı 16 milyon Euro’luk ödemeyle eylül ayına kadar UEFA nezdinde rahatlayacak. Ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, gelecek sezon kadroda daralmaya gideceklerini ve futbolcu maliyetlerini düşüreceklerini açıklamıştı.
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