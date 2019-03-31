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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
31.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

16 milyon € bulundu, tehlike geçti

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16 milyon € bulundu, tehlike geçti

Siyah beyazlılar, eylül ayına kadar rahat...

Yöneticiler Cihan Kumuşoğlu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun banka ve faktoring firmalarıyla yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. 16 milyon Euro yarın futbolculara ödenecek ve UEFA’nın istediği borçsuzluk kağıtları alınacak.

MADDİ sıkıntı içindeki Beşiktaş’ta bir yıl içinde ödenmesi gereken 1.2 milyar liralık borç yönetimi büyük bir açmaza sokmuş durumda. Bu ödemeler içinde en kritiği, futbolculara olan, zira yönetim bugün itibarıyla kadrosunda yer alan futbolculara toplam 16 milyon Euro ödemek zorunda. Eğer kulüp futbolculardan “Alacağım yoktur” kâğıdını alamazsa, Avrupa kupalarına gidemeyebilir.

Yarın tüm paralar hesapta

GÜNLERDİR bu 16 milyon Euro’luk ödeme için mesai harcayan Beşiktaş’ta yöneticiler Cihan Kumuşoğlu ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun banka ve faktoring firmalarıyla yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Bugün tatil günü olduğu için yarın tüm oyuncuların alacaklarının ödeneceği ve UEFA’dan lisans alamama tehlikesinin ortadan kalkacağı açıklandı. Bu haber camianın şimdilik rahat bir nefes almasını sağladı.

Sonraki denetim eylülde

UEFA yılda iki kez kulüpleri denetliyor. Mart ayı sonuna kadarki periyot birinci dönem eylüldeki ise ikinci... Siyah beyazlı yönetim yarın yapacağı 16 milyon Euro’luk ödemeyle eylül ayına kadar UEFA nezdinde rahatlayacak. Ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman, gelecek sezon kadroda daralmaya gideceklerini ve futbolcu maliyetlerini düşüreceklerini açıklamıştı.

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16 milyon € bulundu, tehlike geçti

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