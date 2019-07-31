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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

150 bin euroya geldi tarihe geçti

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150 bin euroya geldi tarihe geçti

UEFA, geleceğin yıldız adayları listesinde Beşiktaş'ın genç santrforu Güven'e de yer verdi.

B.Leverkusen’in U19 takımından geçen yıl sadece 150 bin euroya alınan 20 yaşındaki golcü için UEFA, “Fiziği güçlü, oyun görüşü iyi” ifadelerini kullandı. Güven, geçen sezon 10 gole direkt etki etti, iki kez de hat-trick yaptı.

BEŞİKTAŞ’ın 20 yaşındaki santrforu Güven Yalçın, 2018’de sadece 150 bin euroya geldiği siyah beyazlılarda bir sezonda Avrupa’nın radarına girdi. Bayern Leverkusen’in U19 takımından alınan gurbetçi futbolcu, 2019-2020 sezonunda dikkatle izlenmesi gereken 50 genç oyuncu listesinde yer aldı. Genç futbolcu, Beşiktaş ile geçen sezon 23 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Güven, ligde oynanan Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarında hat-trick yapmayı başardı.

DEĞERİNİ 14’E KATLADI

Güven Yalçın, gösterdiği performansın ardından değerini de neredeyse 14’e katladı. Beşiktaşlı futbolcu, 150 bin euroya alınırken, Transfermarkt verilerine göre; genç ismin güncel piyasa değeri 2 milyon euro. UEFA, Güven için “Fiziği güçlü ve oyun görüşü iyi” ifadelerini kullandı. UEFA’nın listesinde Güven’in yanı sıra Galatasaray’dan Yunus Akgün ile son olarak Schalke 04’ün yolunu tutan milli stoperimiz Ozan Kabak da yer aldı.

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