150 bin euroya geldi tarihe geçti
UEFA, geleceğin yıldız adayları listesinde Beşiktaş'ın genç santrforu Güven'e de yer verdi.
B.Leverkusen’in U19 takımından geçen yıl sadece 150 bin euroya alınan 20 yaşındaki golcü için UEFA, “Fiziği güçlü, oyun görüşü iyi” ifadelerini kullandı. Güven, geçen sezon 10 gole direkt etki etti, iki kez de hat-trick yaptı.
BEŞİKTAŞ’ın 20 yaşındaki santrforu Güven Yalçın, 2018’de sadece 150 bin euroya geldiği siyah beyazlılarda bir sezonda Avrupa’nın radarına girdi. Bayern Leverkusen’in U19 takımından alınan gurbetçi futbolcu, 2019-2020 sezonunda dikkatle izlenmesi gereken 50 genç oyuncu listesinde yer aldı. Genç futbolcu, Beşiktaş ile geçen sezon 23 karşılaşmada forma giyerken, 8 gol atıp, 2 de asist yaptı. Güven, ligde oynanan Çaykur Rize ve Kasımpaşa maçlarında hat-trick yapmayı başardı.
DEĞERİNİ 14’E KATLADI
Güven Yalçın, gösterdiği performansın ardından değerini de neredeyse 14’e katladı. Beşiktaşlı futbolcu, 150 bin euroya alınırken, Transfermarkt verilerine göre; genç ismin güncel piyasa değeri 2 milyon euro. UEFA, Güven için “Fiziği güçlü ve oyun görüşü iyi” ifadelerini kullandı. UEFA’nın listesinde Güven’in yanı sıra Galatasaray’dan Yunus Akgün ile son olarak Schalke 04’ün yolunu tutan milli stoperimiz Ozan Kabak da yer aldı.
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