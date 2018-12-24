15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı!
13 yaşında, Celtic'in U20 takımıyla maça çıktığında dikkatleri üzerine çeken Karamoko Dembele, 15 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı.
Londra doğumlu Karamoko Dembele, hem İngiltere U15'te forma giydi, hem de İskoçya U16'da boy gösterdi.
Birçok gözlemci, ondaki yeteneğin farkında ve Celtic'in elinden almaya çalışıyor. Celtic menajeri Brendan Rodgers ise, "Beklediğinizden daha erken bir zamanda kendisine A takım forması vereceğiz." diyerek, Dembele'nin potansiyelini takip ettiğini belirtmişti.
Ve bugün, Karamoko Dembele, Celtic ile 2021'e kadar sürecek profesyonel sözleşmeye imza attı.
İlk açıklamaları şu şekilde oldu:
"Celtic'te profesyonel kariyerime başlamak bana çok şey ifade ediyor. Buraya çok genç yaşta geldim ve hem teknik kadro, hem de ailem bana oldukça fazla destek oldu. Onların bana olan inançlarını boşa çıkarmamaya çalışıyorum."
"Bugüne kadar bana bu disiplini veren, beni iyi bir sporcu yapmak için eğitimi veren, akıl danıştığımda nasihat veren herkese çok teşekkür ederim."
"Genç yaşta bu kadar ilgiye karşı sağlam durmak kolay değil. İlk hedefim A takıma yükselmek. Reserve takımla her antrenmana çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapıp kendimi A takım seviyesinde göstermeye çalışıyorum. Umarım en kısa sürede A takımda forma şansı bulabilirim."
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle