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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli / Kaynak: Mirror Sport / Foto: Celtic Resmi Sitesi
24.12.2018 - 16:45, Son Güncelleme:

15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı!

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15 yaşında profesyonel sözleşme imzaladı!

13 yaşında, Celtic'in U20 takımıyla maça çıktığında dikkatleri üzerine çeken Karamoko Dembele, 15 yaşında profesyonel sözleşmeye imza attı.

Londra doğumlu Karamoko Dembele, hem İngiltere U15'te forma giydi, hem de İskoçya U16'da boy gösterdi.

Birçok gözlemci, ondaki yeteneğin farkında ve Celtic'in elinden almaya çalışıyor. Celtic menajeri Brendan Rodgers ise, "Beklediğinizden daha erken bir zamanda kendisine A takım forması vereceğiz." diyerek, Dembele'nin potansiyelini takip ettiğini belirtmişti.

Ve bugün, Karamoko Dembele, Celtic ile 2021'e kadar sürecek profesyonel sözleşmeye imza attı.

İlk açıklamaları şu şekilde oldu:

"Celtic'te profesyonel kariyerime başlamak bana çok şey ifade ediyor. Buraya çok genç yaşta geldim ve hem teknik kadro, hem de ailem bana oldukça fazla destek oldu. Onların bana olan inançlarını boşa çıkarmamaya çalışıyorum."

"Bugüne kadar bana bu disiplini veren, beni iyi bir sporcu yapmak için eğitimi veren, akıl danıştığımda nasihat veren herkese çok teşekkür ederim."

"Genç yaşta bu kadar ilgiye karşı sağlam durmak kolay değil. İlk hedefim A takıma yükselmek. Reserve takımla her antrenmana çıktığımda elimden gelenin en iyisini yapıp kendimi A takım seviyesinde göstermeye çalışıyorum. Umarım en kısa sürede A takımda forma şansı bulabilirim."

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