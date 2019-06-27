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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.06.2019 - 11:03, Son Güncelleme:

15 yaşında A Takım'a! Altınordulu Burak İnce...

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15 yaşında A Takım'a! Altınordulu Burak İnce...

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, A Takım kadrosuna almaya karar verdiği 15 yaşındaki Burak İnce ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A Takım kadrosuna alınması kararlaştırılan 15 yaşındaki Burak İnce ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

20 Ocak 2004 doğumlu olan Burak İnce'nin önümüzdeki sezon başında bir lig maçında görev alırsa "Spor Toto 1. Lig’de forma giyen en genç oyuncu" unvanını alacağı belirtildi.

Açıklamada en genç forma giyen oyuncuların Altay'dan Okay Yokuşlu ile Eskişehirspor'dan Metehan Altunbaş olduğu kaydedildi.

Altınordu'ya 2015'te Manisaspor'dan gelen Burak İnce'nin, bugüne kadar çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giydiği ve gençlik geliştirme liglerinde 52 gol attığı belirtildi.

Öte yandan, Altınordu Futbol Akademisi'ndeki eğitimlerini tamamlayan 10’u milli, 13 oyuncunun önümüzdeki sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu'da forma giyeceği bildirildi.

Milli oyuncular Muhammet Taha Tepe, Berkay Tekin, Şahan Akyüz, Berkehan Biçer, Yusufcan Esendemir, Atalay Gürel, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın, Atalay Yıldırım ve Embiya Ayyıldız'ın yanı sıra Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu ve Fatih Ateş yeni sezonda Niğde Anadolu'da görev yapacak. 

15 yaşında A Takıma Altınordulu Burak İnce...

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