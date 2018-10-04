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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
AA
04.10.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

15 takım, 14 salon

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15 takım, 14 salon

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonu maçları, 14 spor salonunda yapılacak.

Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe'nin hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Türk Telekom'un maçlarını yapacağı Ankara Spor Salonu, 10 bin 500 seyirci kapasitesiyle 3'üncü sırada bulunuyor.

En az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda

Yeni sezonda en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salon bin 300 seyirci kapasiteli.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

Takımlar - Salon - Kapasite
Anadolu Efes, Galatasaray - Sinan Erdem - 16500
Fenerbahçe - Ülker Spor ve Etkinlik - 15000
Türk Telekom - Ankara - 10500
TOFAŞ - TOFAŞ - 7500
Gaziantep Basketbol - Karataş Şahinbey - 6500
Pınar Karşıyaka - Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka - 5000
Darüşşafaka - Volkswagen Arena - 5000
Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor - Sakarya - 5000
Beşiktaş Sompo Japan - BJK Akatlar - 3500
Bahçeşehir Koleji - Ayhan Şahenk - 3500
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Gazanfer Bilge - 3250
Banvit - Banvit Kara Ali Acar - 3000
Afyon Belediyespor - Prof. Dr. Veysel Eroğlu - 3000
İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Cebeci - 1300

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