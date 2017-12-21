15 milyon euro tesadüf değil

FENERBAHÇE’nin 2015 Temmuz’unda 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Sao Paulo’dan transfer ettiği Josef de Souza, geldiği günden bu yana takımın en çok tartışılan futbolcusu...

Sarı lacivertli yönetim, İngiltere Premier Ligi ekibi West Bromwich Albion’un sezon başında 11 milyon Euro teklif ettiği ve halen de istediği Brezilyalı orta saha oyuncusunun fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi.

Josef’in özellikle Süper Lig istatistikleri de bu rakamın tesadüf olmadığını ortaya koyuyor.

2.5 SEZONDA 111 MAÇ

SÜPER Lig’de görev aldığı karşılaşmalarda yüzde 89 pas isabetiyle oynayarak güven veren bir görüntü sergileyen Josef de Souza, maç başına 1.7 top kazanma ortalaması ile ligin en iyilerinden biri. İikili mücadele kazanma yüzdesi 62’ye ulaşan Brezilyalı’nın maç başı hava topu kazanma sayısı da 1.4.

Geride kalan 2.5 sezonda Fenerbahçe formasıyla 111 resmi maça çıkan Josef, 12 gol atarken, 5 de asist yaptı. Bu süreçte takımı çalıştıran Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman’ın maçlarda ilk 11’e yazdığı ilk isim o oldu.

FENERBAHÇE’NİN VAZGEÇİLMEZİ

2015 yılında 7.5 milyon Euro’ya alınan Josef de Souza, sakat ya da cezalı olmadığı dönemlerdeki bütün maçlarda forma giydi.

JOSEF’İN BU SEZONKİ SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

- Maç: 15

- Gol: 1

- Asist: 1

- Maç başı başarılı pas: 48

- Pas yüzdesi: 89

- Maç başı top kapma: 1.7

- Maç başı hava topu: 1.4

- İkili mücadele yüzdesi: 68