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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

15 günde 44 milyon TL

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15 günde 44 milyon TL

G.Saray taraftarları kombinelere hücum etti, 20 bin rakamı aşıldı.

Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da 20 bini aşkın taraftar koltuklarını yeniledi. Genel satışlarda da bir o kadar satışın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türk Telekom Stadı’nda kalan 12 bin 500 koltuk ise hafta hafta satışa çıkacak.

SEZONU 2 kupa ile kapatan Galatasaray’da, ‘12. adam’ da bu başarıyı gelir olarak taçlandırmaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar, 2019-2020 sezonu için satışa sunulan kombinelere hücum etti. Galatasaraylıların kombine biletlere ilgisi sarı kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü. Kulüpte 11 Haziran’da yenileme kampanyası ile önceliğin eski kombine sahiplerine verildiği satışlar oldukça yüksek oldu. Bu tarihten bu yana 20 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar koltuklarını yeniledi. Bu sayede Galatasaray Kulübü 15 gün içinde 44 milyon TL parayı kasasına koydu.

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Transfer açıklanmadı ama...

GEÇEN yılki kombine sahiplerinin büyük ilgisi sayesinde kısa sürede Türk Telekom Stadı’ndaki 20 bin koltuğu doldurmayı başaran Galatasaray’da yenileme dönemi sona erdi ve şimdi ise koltuklar genel satışa sunuldu. Özellikle, henüz resmi olarak hiçbir futbolcu transferi açıklanmamasına karşın taraftarların böylesine büyük bir ilgi göstermesi yönetimin yüzünü güldürdü. Transferlerin yapılması ile satışa sunulacak tüm kombinelerin tükenmesine ise kesin gözle bakılıyor. Galatasaray yönetimi genel satışlarda, Türk Telekom Stadyumu’ndaki 20 bin koltuğu daha satacak.

VIP ve loca satışları sürüyor

BUNUNLA beraber, kombinede 40 bin rakamına ulaşıldıktan sonra satışlar duracak zira yönetim haftalık bilet satışından da önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezon gerek ligde gerek Avrupa’da dev maçlara ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom Stadı’nda kalan 12 bin 650 koltuk her hafta maçlar öncesinde satışa çıkacak. Ayrıca Galatasaray’da yeni sezon için VIP koltuk satışlarında yenileme kampanyası ise 5 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Türk Telekom Stadı’ndaki loca satışları da devam ederken yönetimin elinde 35 locanın kaldığı ifade edildi.

Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını aldıSüper Lig’in 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, kupasını Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen görkemli törenle aldı.
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