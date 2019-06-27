15 günde 44 milyon TL
G.Saray taraftarları kombinelere hücum etti, 20 bin rakamı aşıldı.
Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray’da 20 bini aşkın taraftar koltuklarını yeniledi. Genel satışlarda da bir o kadar satışın yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türk Telekom Stadı’nda kalan 12 bin 500 koltuk ise hafta hafta satışa çıkacak.
SEZONU 2 kupa ile kapatan Galatasaray’da, ‘12. adam’ da bu başarıyı gelir olarak taçlandırmaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar, 2019-2020 sezonu için satışa sunulan kombinelere hücum etti. Galatasaraylıların kombine biletlere ilgisi sarı kırmızılı yönetimin de yüzünü güldürdü. Kulüpte 11 Haziran’da yenileme kampanyası ile önceliğin eski kombine sahiplerine verildiği satışlar oldukça yüksek oldu. Bu tarihten bu yana 20 bini aşkın sarı kırmızılı taraftar koltuklarını yeniledi. Bu sayede Galatasaray Kulübü 15 gün içinde 44 milyon TL parayı kasasına koydu.
Transfer açıklanmadı ama...
GEÇEN yılki kombine sahiplerinin büyük ilgisi sayesinde kısa sürede Türk Telekom Stadı’ndaki 20 bin koltuğu doldurmayı başaran Galatasaray’da yenileme dönemi sona erdi ve şimdi ise koltuklar genel satışa sunuldu. Özellikle, henüz resmi olarak hiçbir futbolcu transferi açıklanmamasına karşın taraftarların böylesine büyük bir ilgi göstermesi yönetimin yüzünü güldürdü. Transferlerin yapılması ile satışa sunulacak tüm kombinelerin tükenmesine ise kesin gözle bakılıyor. Galatasaray yönetimi genel satışlarda, Türk Telekom Stadyumu’ndaki 20 bin koltuğu daha satacak.
VIP ve loca satışları sürüyor
BUNUNLA beraber, kombinede 40 bin rakamına ulaşıldıktan sonra satışlar duracak zira yönetim haftalık bilet satışından da önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezon gerek ligde gerek Avrupa’da dev maçlara ev sahipliği yapacak olan Türk Telekom Stadı’nda kalan 12 bin 650 koltuk her hafta maçlar öncesinde satışa çıkacak. Ayrıca Galatasaray’da yeni sezon için VIP koltuk satışlarında yenileme kampanyası ise 5 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ayrıca Türk Telekom Stadı’ndaki loca satışları da devam ederken yönetimin elinde 35 locanın kaldığı ifade edildi.
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