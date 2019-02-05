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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.02.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

1461 Trabzon'un yeni hocası Mehmet Biririnci oldu

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1461 Trabzon'un yeni hocası Mehmet Biririnci oldu

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidilerek, Hakan Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci getirildi.

Ligde son 7 maçını kazanamayan ve 22 puanla alt sıralarda bulunan 1461 Trabzon'da teknik direktör değişikliğine gidildi. Bordo-mavi-beyazlılarda Hamdi Zıvalıoğlu'nun yerine Mehmet Birinci göreve getirilirken, Birinci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bugün kulübün tesislerinde düzenlenen imza törenine Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu ve 1461 Trabzon başkanı Haluk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. İsmail Sivrikaya, Eyüp Saka, Fatih Bıyık, Ahmet Yılmazer ve Adil Turhan'ın Mehmet Birinci'nin ekibinde yer alacağı belirtildi.

ZIVALIOĞLU VEDALAŞTI
Bu arada karşılıklı anlaşılarak görevinden ayrılan teknik direktör Hamdi Zıvalıoğlu ve ekibi, Haluk Şahin, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve kulüp çalışanları ile vedalaştı. Zıvalıoğlu ve ekibi, bugün kulüp tesislerine gelerek veda eden Zıvalıoğlu ve ekibi, 1461 Trabzon'un yeni teknik direktörü Mehmet Birinci'ye başarılar diledi.

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