1461 Trabzon'dan çifte imza!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
DHA
29.12.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

1461 Trabzon'dan çifte imza!

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1461 Trabzon'dan çifte imza!

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden 1461 Trabzon, Gaziantepspor'dan Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ile 2.5’er yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavi-beyazlıların 2’nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gaziantepspor'dan transfer ettiği 1995 doğumlu forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ve 1998 doğumlu savunma oyuncusu Hasan Genç, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. 1461 Trabzon Kulübü Başkanı Haluk Şahin ve yönetim kurulu üyelerinden Aziz Bahadır, Murat Barçın ile Hamit Yaranlı'nın katıldığı imza töreninde 17 maçta 7 gol atan forvet oyuncusu Serhan Yılmaz ve savunma oyuncusu Hasan Genç 2.5’er yıllık sözleşme imzaladı.

HALUK ŞAHİN: “BÜYÜK KATKI VERECEKLERİNE İNANIYORUZ”

İmza töreninde konuşan Başkan Haluk Şahin, 1461 Trabzon'a yetenekli iki futbolcu daha kazandırdıklarını belirterek, “Bu futbolcularımızın ikinci yarıda takıma büyük katkıları olacağına yürekten inanıyoruz. Kendilerine güveniyoruz. Giyeceği formanın hakkını verecektir. Umut ediyorum ki var olan çok değerli futbolcularımızla, yeni transferlerimizle ligin ikinci yarısında hep birlikte çok iyi bir 1461 Trabzon göreceğiz” diye konuştu.

“KULÜBÜ LAYIK OLDUĞU YERE GETİRECEĞİZ”

Futbolcular Serhan Yılmaz ve Hasan Genç ise, "Transferde emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. 1461 Trabzon büyük hedefleri olan bir yer. Bizde yeni başarılara katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Taraftarlarımız merak etmesin. Bu sezon başarılı bir sezon geçirerek bordo-mavi-beyazlı kulübü layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştular.

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