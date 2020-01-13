1461 nedir? 14:61 ne demek?

1461 yıl olarak Trabzon için çok büyük önem arz etmektedir. 4. Haçlı seferi sonrasında Trabzon'da kurulan Pontus Rum Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında yıkılması, Trabzon için bu yılın önemini arttırmıştır.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek." sözleri ile dikkat çekmiş, bunun ardından 1461'in anlam ve önemi pek çok kişi tarafından merak edilmişti.