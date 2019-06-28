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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ceyhun Kuburlu
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

143 milyon dolarlık bebek!

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143 milyon dolarlık bebek!

Atletico Madrid Benfica’nın 19 yaşındaki süper yeteneği Joao Felix’i 120 milyon Euro artı 6 milyon Euro bonus (143 milyon dolar) karşılığında renklerine bağladı.

Portekizli oyuncuya ödenen miktar şu ana kadar İspanya’da bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli oldu. Joao Felix aynı zamanda futbol tarihinin 4. pahalı transferi olacak. Portekizli’den önce Neymar’a 222 milyon, Mbappe’ye 204 milyon, Coutinho’ya 180 ve Ousmane Dembele’ye de 120 milyon Euro ödenmişti. Geçen sezon Benfica formasıyla 43 maçta toplam 20 gol atan ve 11 asist yapan genç yıldız, UEFA Avrupa Ligi’nde hat-trick yapan en genç oyuncu olmuştu. Felix, Frankfurt’a 3 gol atmıştı.

Portekiz A Milli Takımı’na kadar yükselen Joao Felix,’in 2018 başında piyasa değeri sadece 1 milyon dolar civarındaydı. Oyuncu böylece 1 yıllık bir sürede değerini 143 kat artırmayı başardı. Sağ kanatta da görev alan Felix, kilit pasları, hızlı kontraya çıkması ve uzaktan şutlarıyla dikkat çeken bir oyuncu. Türk futbolseverlerin, Galatasaray’ın geride kalan sezonda Benfica ile oynadığı maçlarla tanıdığı genç oyuncu, müthiş yeteneğiyle izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Portekiz’de Ronaldo’nun veliahtı olarak gösterilen Felix, henüz 19 yaşında dünya çapında bir transfere imza atarak sıra dışı bir öykünün kahramanı oldu.

Hem yarışçı hem de üretici takımlar arasında başı çeken Benfica, 2019 yaz transfer sezonu yeni başlamasına rağmen şimdiden 169 milyon Euro’luk futbolcu satışı gelirine ulaştı. Bunda da Felix’in Atletico Madrid ile anlaşması etkili oldu...

TARİHİNİN EN PAHALI TRANSFERLERİ 

NEYMAR 222 milyon Euro
K. MBAPPE 180 milyon Euro
P. COUTINHO 145 milyon Euro
O. DEMBELE 125 milyon Euro
C. RONALDO 117 milyon Euro
P. POGBA 105 milyon Euro
G. BALE 101 milyon Euro
G. HIGUAIN 90 milyon Euro
R. LUKAKU 85 milyon Euro
V. DIJK 84.6 milyon Euro

Tek seferde bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis paraları...

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