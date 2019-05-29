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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
29.05.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

14 yıllık hasret sona erdi! Fatih Karagümrük...

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14 yıllık hasret sona erdi! Fatih Karagümrük...

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 14 yıllık aranın ardından yeniden Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1926 yılında Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 93 yıllık tarihe sahip.

Profesyonel liglerde 43 sezon mücadele eden kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de 6, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 8, 3. Lig'de ise 12 sezon yer aldı.

- 14 sezonluk hasret bitti

Türkiye profesyonel futbol liglerinin ikinci basamağı olan 1. Lig'de son olarak 2004-2005 sezonunda mücadele eden Fatih Karagümrük, daha sonraki 14 sezonda TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti.

İstanbul ekibi, 1984'ten beri Süper Lig'de yer almıyor.

Bu sezon, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fatih Karagümrük, lider Menemen Belediyespor'un ardından ligi ikinci olarak tamamladı ve play-off'a kaldı. Play-off çeyrek finalinde Şanlıurfaspor'u eleyen kırmızı-siyahlı takım, yarı finalde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u geçerek finale yükseldi. Kırmızı-siyahlı takım finalde, Sakaryaspor'u saf dışı bırakarak Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı oldu.

- Kadroda tecrübeli futbolcular var

Başkanlığını Kayserispor ve Trabzonspor'da sportif direktörlük görevlerinde bulunan Süleyman Hurma'nın yaptığı Fatih Karagümrük'ün kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcular yer alıyor.

Kırmızı-siyahlı ekip kadrosunda daha önce Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen Erkan Zengin, Mehmet Batdal, Ahmet Aras, Barış Özbek, Bilal Aziz Özer ve Çağrı Ortakaya gibi isimleri bulunduruyor. 

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14 yıllık hasret sona erdi Fatih Karagümrük...

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