14 yaşında dünya üçüncüsü oldu

Sürücüler bütün sezon boyunca 7 pistte 12 yarışa çıktı. MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen organizasyonda Türk pilot Can Öncü de iyi bir sezon geçirdi ve dünya üçüncüsü oldu. 154 puan toplayan ve elde ettiği 4 zaferle dikkat çeken Can’ın ikiz kardeşi Deniz Öncü de genel klasmanı dördüncü sırada tamamladı.

MotoGP’nin altyapısı olarak gösterilen Red Bull Rookies Cup’da boy gösteren Öncü kardeşler, 2017 sezonunu başarıyla tamamladı. 7 farklı pistte yapılan 12 yarışta iyi bir performans gösteren ikizler, en dikkat çeken pilotlar oldu.

Hedefini MotoGP olarak belirleyen ikizlerden Can Öncü, genel klasmanda 154 puan topladı ve dünya üçüncüsü oldu. Kardeşi Deniz Öncü de 122 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Rookies Cup’ın şampiyonu ise Japon isim Kazuki Masaki oldu. Son zamanlardaki formuyla zafere ulaşan Masaki, 17 yaşında dünyanın zirvesine çıktı.

Yarışın ardından konuşan Can Öncü, ‘Aleix Viu ve Kazuki benden daha hızlıydı son yarışlarda ama hiçbir şey bitmedi. Önümüzdeki yıl tekrar olacağım ve kupayı kazanmak istiyorum. Harika bir sezon oldu, bana destek veren herkese teşekkür ederim’ açıklamasını yaptı.

İkili, verdikleri röportajda hedeflerinin MotoGP’ye katılmak olduğunu belirtmişti. Can Öncü, “Kategorilere sıra sıra devam etmek istiyoruz. Hedefimiz, önce Moto3, sonra Moto2, sonra da MotoGP. Tabii ilk önce Rookies Cup’ta ilk iki sırayı elde etmek istiyoruz. Şu an kardeşim beşinci olsa da çok yetenekli ve sezonun ortasındayız. Her şeyi yapabilir ve sezon sonunda podyumda beraber yer alabiliriz” açıklamasını yapmıştı. Deniz ise “Ben başarılı olursam o da olur. Sürekli beraber gidersek çok mutlu olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARILARI SAYMAKLA BİTMİYOR

İkilinin, Red Bull Rookies Cup öncesinde de birçok derecesi bulunuyor. Can Öncü, 2015’te yapılan Avrupa SuperMoto Şampiyonası’nda ikinci olmayı başarmıştı. Ayrıca Türkiye’de Motocross ve Roadracing yarışlarında podyumun ilk sırasında yer almıştı. Deniz Öncü ise kardeşi Can’ın birinci olduğu Türkiye yarışlarında ikinci, Can’ın ikinci olduğu Avrupa yarışında ise birinci oldu.