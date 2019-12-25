MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleri14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek
GeriFutbol 14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
25.12.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatya'da devam edecek

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı için seçme maçlarına Malatya etabıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin yarın Yeni Malatya Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

Genç Milli Takımlar teknik direktörleri ile bölge antrenörlerinin izleyeceği ve 29 Ocak 2020'de sona erecek maçlar sonrasında, en küçük yaş grubu olan 14 Yaş Altı Milli Takımı'na ve kulüplere oyuncu havuzu oluşturulacağı kaydedildi.

14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı seçmeleri Malatyada devam edecek

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle