Dorukhan ve Güven için 14 milyon euro!
İtalyan Seri A’da yer alan bir kulüpten siyah beyazlılara Dorukhan Toköz için 10 milyon, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro’luk transfer teklif geldi. Yönetim rakamları az buldu.
Beşiktaş’ın yıldızı parlayan iki genç ismi; Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın’a bir İtalyan kulübünden teklif geldi. Seria A’da yer alan bir kulüp, Dorukhan Toköz için 10 milyon Euro, Güven Yalçın için de 4 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu.
Milli Siyah beyazlı yönetim ise verilen teklifleri düşük bularak, şimdilik rafa kaldırdı. Beşiktaş, 22 yaşındaki Dorukhan için 15 ila 20 milyon Euro arasında bir pay biçerken, 20 yaşındaki Güven için belirlediği bonservis bedeliyse 8 milyon Euro. Yönetim iki oyuncu için acele etmeme kararı alırken, Milli Takım’a seçilmeleri ve orada başarılı olmaları halinde değerlerinin daha da artacağını düşünüyor.
ŞANSLARI TEPMEDİLER
Bu sezon başında takıma katılan Dorukhan ve Güven, uzun süre takımda kendilerine yer bulamadı. Ancak iki oyuncu da buldukları ilk şansları iyi değerlendirerek, takımın önemli oyuncularına dönüştü. Güven Yalçın forma giydiği 16 maçta 2 kez fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı. Dorukhan Toköz ise görev aldığı 18 maçta 3 gol ve 2 asistle oynadı.
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