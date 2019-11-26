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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol 14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay...
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Futbol
26.11.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay...

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14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı! Efsane olay...

Misli.com'da her gün yeni bir iddaa hikayesi yazılıyor ve ortaya çıkan efsane kuponlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Bir kullanıcı tam 14 maçı bir araya getirdi, sistemli oynadı, 41 bin 72 lira kazandı!

Geçtiğimiz haftalarda 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan Misli.com üyesinden sonra bu hafta da bir başka üye, 14 maçı bir araya getirip sistemli iddaa kuponu oynadı, 41 bin 72 lira kazandı!

3 TL'ye 45 bin 333 TL kazanan efsane kuponu merak ediyorsanız, aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

Yok böyle iddaa kuponu 3 TLye 45 bin 333 TL kazandı...
Yok böyle iddaa kuponu! 3 TL'ye 45 bin 333 TL kazandı...

14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı Efsane olay...

14 MAÇLIK SİSTEM KUPONUYLA 41 BİN 72 LİRA KAZANDI!

Yeni iddaa dönemi sonrası Misli.com'da kazanan kişi sayısı arttı, her gün yeni bir iddaa hikayesi yazılmaya başladı ve ortaya çıkan efsane kuponlar görenleri şaşırtmaya devam ediyor!

Rusya'dan Brezilya'ya, Çin'den Uruguay'a, Endonezya'dan Azerbaycan'a... 

14 maçlık iddaa kuponu yapan bir Misli.com üyesi, sistemde "12-13-14" işaretledi ve 106 liralık kuponundaki tüm tercihler tutunca 41 bin 72 liralık ikramiye kazandı!

Wuhan Zall kazanır dedi, ilk yarıdan 2-0 oldu...

"Defensor Sporting - Nacional" maçı karşılıklı gol olur dedi, 32. dakikada kazandı...

"Madura United - Bhayangkara" maçı üst olur dedi, 80. dakikada bildi...

İşte o efsane kupon...

14 maçlık iddaa kuponuyla 41 bin lira kazandı Efsane olay...

Misli.com'da oynadılar, kazandılar! Kazanan kuponları görmek için buraya tıklayın!

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