136 bin yılda 1,2 milyar saat oynandı!
Dünyanın en popüler çevrimiçi oyunlarından biri olan Warframe oyun süresiyle dikkatleri çekmeye devam ediyor.
2013 yılında piyasaya çıkan Warframe'ın tüm platformlardaki kayıtlı oyuncu sayısı 38 milyonu aştı.
Digital Extremes tarafından geliştirilen oyun toplamda 136 bin 747 yıla tekabül eden 1.2 milyar saatlik oyun süresini geçti. Çıktığı ilk gün 70 bin kayıtlı kullanıcı ile 1.2 milyon saat oynanan oyunun daha büyük rekorları kırması bekleniyor.
Warframe Creative Direktörü Steve Sinclair konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “bu sürenin yarısına bile ulaşacağımızı düşünmüyorduk. Beklentilerimiz büyük değildi" diye konuştu.
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