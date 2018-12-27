1359 kişi maçları izlemekten men edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 2018 yılı içerisinde "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında takip ettiği 12 bin 37 futbol, basketbol, voleybol ve hentbol müsabakasında 1359 kişiye işlem yaptığı ve bu kişilerin tüm müsabakaların seyrinden men edildiği bildirildi.
2018 yılında 2017 yılına göre maçlarda azalma olmasına rağmen işlem yapılan kişi sayısında yüzde 74.63'lük artış yaşandığı bildirildi.
Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri 2018 yılı içerisinde 11 bin 493 futbol, 340 basketbol, 169 voleybol ve 35 hentbol müsabakası takip etti."6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a aykırı davranışlarda bulunan 1359 kişi tespit edilerek haklarında kanun maddesi uyarınca işlem yapıldı. İşlem yapılan 1359 kişi tüm spor müsabakalarının seyrinden de men edildi.
Yetkililer, 2017-2018 sezonu 1. devresinde İstanbul genelinde 6 bin 295 spor müsabakasının takip edildiği, bu maçlarda 406 kişiye kanun maddesi uyarınca işlem yapıldığı, 2018-2019 sezonu 1. devresinde ise oynanan 5 bin 695 spor müsabakasında 709 kişiye aynı maddeden işlem yapıldığı belirtilerek, yapılan karşılaştırmalı değerlendirmede müsabaka sayılarında azalma olmasına rağmen işlem yapılan kişi sayısında 2017 yılına göre yüzde 74.63 oranında artış gerçekleştiği bildirildi.
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