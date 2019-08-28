134 yıllık kulübü ligden attılar!
İngiltere 1. Lig ekiplerinden Bury, borçlarını ödeyemediği ve finansal durumunu düzeltecek bir alıcı bulamadığı için ligden atıldı.
1885 yılında kurulan kulüp, İngiltere'de Federasyon Kupası kazanıp da lig sisteminden atılan ilk kulüp olarak tarihe geçti. İngiltere'de iflas ederek ligden atılan son kulüpse, 1992'de Maidstone'du.
Geçen yıl aralık ayında sadece 1 Pound karşılığında borçlarıyla beraber satın alınan, futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına ücretlerini ödemekte zorlanan kulüp birkaç ay sonra yeniden satışa çıkmıştı. Bury buna karşın 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmayı başarmıştı. Bununla beraber İngiltere Futbol Federasyonu ekonomik sorunlar nedeniyle Bury'nin ilk 6 lig maçını iptal etmişti.
Bu gelişmenin ardından 1. Lig (İngiltere'de 3. seviye) 23 takımla oynanacak ve sadece 3 takım düşecek. Bury isterse amatör ligden başlayabilecek.
Bury gibi zor günler yaşayan Bolton Wanderers'a ise 14 gün süre verildi. Siyah beyazlılar ekonomik koşulları yerine getiremezse Bury gibi ligden atılacaklar.
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