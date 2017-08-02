« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Hürriyet>Spor Arena>13 MİLYON EURO!

13 MİLYON EURO!

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteye Fiorentina, transferde gözünü Emre Mor’a dikti. Çizme ekibinin, uzun süredir takip ettiği milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 13 milyon Euro’yu (54 milyon TL) gözden çıkardığı öğrenildi

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

 

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımın yıldız oyuncularından Fernando Bernardeschi’yi Juventus’a satmasının ardından rotasını Almanya’ya çevirdi. Yeni sezon hazırlıklarını da burada sürdüren Mor Menekşeler, Dortmund’da forma giyen Emre Mor’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, milli futbolcu için Alman ekibiyle uzun süredir görüşme halinde olan Fiorentina’nın, 13 milyon Euro’luk (54 milyon TL) bir teklif yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe’nin de gündemine sık sık gelen genç oyuncunun, Çizme ekibinden resmi bir teklif gelmesi halinde İtalya’nın yolunu tutacağı belirtildi.

Alman ekibinde geçen sezon hocası Thomas Tuchel ile yaşadığı sıkıntılar yüzünden kadroda pek fazla şans bulamayan Emre konuyla alakalı henüz bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirleyen Dortmund’un teklife nasıl cevap vereceği merak konusu...

İtalyan ekibinin Emre’yi transfer etmesi halinde genç futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) maaş vereceği gelen haberler arasında.

FiorentinaEmre MorDortmund
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL