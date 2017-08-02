13 MİLYON EURO!

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, takımın yıldız oyuncularından Fernando Bernardeschi’yi Juventus’a satmasının ardından rotasını Almanya’ya çevirdi. Yeni sezon hazırlıklarını da burada sürdüren Mor Menekşeler, Dortmund’da forma giyen Emre Mor’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’un haberine göre, milli futbolcu için Alman ekibiyle uzun süredir görüşme halinde olan Fiorentina’nın, 13 milyon Euro’luk (54 milyon TL) bir teklif yapacağı kaydedildi. Fenerbahçe’nin de gündemine sık sık gelen genç oyuncunun, Çizme ekibinden resmi bir teklif gelmesi halinde İtalya’nın yolunu tutacağı belirtildi.

Alman ekibinde geçen sezon hocası Thomas Tuchel ile yaşadığı sıkıntılar yüzünden kadroda pek fazla şans bulamayan Emre konuyla alakalı henüz bir açıklamada bulunmadı. Geçtiğimiz günlerde milli futbolcunun bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirleyen Dortmund’un teklife nasıl cevap vereceği merak konusu...

İtalyan ekibinin Emre’yi transfer etmesi halinde genç futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro (10 milyon TL) maaş vereceği gelen haberler arasında.