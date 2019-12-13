12 maç, 11 iddaa kuponu, 26 bin TL kazanç! Böylesi görülmedi...

10 maçlık iddaa kuponu yapıp sistemde "9-10" işaretleyen bir Misli.com üyesi, sistemli iddaa kuponundaki 9 maçın tutmasıyla 10 bin 488 TL kazanmıştı.

Tüm maçlar tutsaydı tam tamına 163 bin 468 lira kazanacaktı!

Yok artık dedirten sistem kuponu için aşağıdaki haberimize mutlaka göz atın...

12 MAÇ, 11 KUPON, 26 BİN TL KAZANÇ!

Çok güvendiğiniz bir iddaa kuponunu kaç kere oynarsınız?

Yoksa sadece misli miktarını yükseltip mi oynarsınız?

Bir Misli.com üyesi, aynı iddaa kuponunu 1 değil - 2 değil - tam 11 defa oynadı ve 12 maçlık kuponunda hiç fire vermeyerek 26 bin TL'ye yakın kazanç elde etti!

Sivasspor galibiyetiyle başladı, Göztepe galibiyetiyle devam etti... Tottenham, Bayern ve Juventus maçlarına "2.5 ÜST" oynadı... Hatayaspor kazanır dedi, finali AZ Alkmaar ile yaptı!

12 maçlık iddaa kuponunda fire yok, kupona o kadar güvendi ki, aynısından 11 defa oynadı!

Toplam kazancı ise 25 bin 923 TL oldu...

Böylesi görülmedi, işte o kupon...

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