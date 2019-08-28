12 Dev Adam'ın resmi giyim sponsoru belli oldu
Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics Türk basketboluna desteğini sürdürecek.
Futboldan voleybola, atletizmden ampute takımlara kadar çok sayıda önemli spor sponsorluğuna imza atan Altınyıldız Classics, Basketbol Milli Takımlar resmi giyim sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdürecek.
Sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, Altınyıldız Classics tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı.
Gerçekleşen fotoğraf ve video çekimlerinde Antrenör Ufuk Sarıca’nın yanı sıra Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Jordan Wilbekin yer aldı.
Sporcuların özel günlerde kullanmaları için tamamı özel dikim olan smokinler ve Nano kumaş teknolojisi ile öne çıkan Travel takım elbiseler, günlük hayatlarında kullanmaları için de Bomber montlardan Jogger pantolonlara uzanan tasarımlar smart casual kombinler tasarlandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle