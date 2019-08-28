12 Dev Adam'ın giyim sponsoru Altınyıldız oldu
Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın giyim sponsoru Altınyıldız Classics oldu.
Sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, Altınyıldız Classics tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı.
Gerçekleşen fotoğraf ve video çekimlerinde Antrenör Ufuk Sarıca’nın yanı sıra Kerem Tunçeri, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Melih Mahmutoğlu ve Scottie Jordan Wilbekin yer aldı.
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