12 Dev Adam'ın çabası galibiyete yetmedi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasivicuis (Litvanya), Manuel Mazzoni (İtalya)

Sırbistan: Jovic 15, Bogdanovic 17, Lucic 7, Bircevic 7, Kuzmic 5, Stimac 5, Macvan 8, Milosavljevic 8, Micic 2, Lazic, Marjanovic 6

Türkiye: Sinan Güler 8, Cedi Osman 15, Kenan Sipahi 6, Barış Hersek, Sertaç Şanlı, Semih Erden 13, Furkan Korkmaz 11, Melih Mahmutoğlu 19, Doğuş Balbay, Erkan Veyseloğlu 2, Göksenin Köksal

1. Periyot: 21-13

Devre: 36-31

3. Periyot: 53-45

İNANDIK, son saniye ve terimizin son damlasına kadar savaştık ama başaramadık...



Türkiye, EuroBasket D Grubu'ndaki 3. maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştığı Sırbistan'a yenildi ama sahadan başı dik ve tamamı dolu tribünlerin ayakta alkışlarıyla ayrıldı: 80-74.



İlk çeyrekte tutuk başladığımız maçta ikinci periyodun ilk 5 dakikasında yakaladığımız 12-0'lık seri ile bir ara 27-25 de öne geçtik.



Ancak devreye 36-31 geride girdiğimiz karşılaşmada, son çeyrekte tanıdık bir isim; Bogdanovic sahne aldı.



O ana dek 7 sayı üreten Bogdan, üst üste attığı iki üçlüğün yanı sıra son 10 dakikada 10 sayıya imza atıp maçı kopardı.



TÜRKİYE NEDEN YENİLDİ?

1- Sırbistan, Bogdanovic üzerine kurulacak planları alt üst etmek için skor yükünü son çeyreğe dek diğer oyuncularına yaydı. Bogdan, son sözü söyledi.

2- Cedi'nin skorer oyununa (15 sayı), Melih 19 sayıyla eşlik etti. Ancak kırılma anlarında pota bizi sevmedi. Sırplar, tecrübesiyle kazanmasını bildi.

3- Ufuk Sarıca, takıma yine tam saha savunma yaptırdı. Meyvesini yediğimiz bu baskılı oyuna rağmen ribaundlarda zayıf kaldık. Sırplar 27'ye 40 üstündü.



Milliler 5 Ağustos Salı saat 21.00'de Belçika ile karşı karşıya gelecek.

Maçın en skoreri:

19 sayı Melih Mahmutoğlu



Maçın kırılma anı:

Lucic'in bitime kısa bir süre kala skoru 76-70 yapan üç sayılık basketi.



Maçın adamı:

Bogdan Bogdanovic

Son periyoda girilirken sadece 7 sayısı olan Bogdanovic, final çeyreğinde 10 sayı birden üretip maçı kopardı.



Maçın sayısı:

Dördüncü çeyrek başında Milosavljevic'in, Semih'in önünden geçip vurduğu ve skoru 55-48 yaptığı smaç.

NOTLAR:

MAÇ ÖNCESİ GİŞE İZDİHAMI

Türkiye-Sırbistan EuroBasket D Grubu karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Arena önünde büyük bir izdiham yaşandı. Salona giriş yapmak isteyen taraftarlar, polis bariyerlerinin arkasında bekletilip sırayla içeri alındı. Giriş bölümünde yapılan detaylı üst aramaları sebebiyle yaşanan izdiham önlenmeye çalışıldı.



Birçok taraftar, ancak maç başladıktan sonra yerlerine geçebildi.

DAVETİYELER TOPLATILDI

A Milli Takım, Sırbistan karşısına tamamı dolu tribünler önünde çıktı. Maça gösterilen yoğun ilgi üzerine, daha önce karşılaşma için belli kurumlara dağıtılan davetiyelerin dahi toplatıldığı öğrenildi.



BOGDANOVİC TEZAHÜRATI

Karşılaşma başlamadan önce Türk taraftarların bir bölümü Fenerbahçe'den NBA ekibi Sacramento Kings'e transfer olan Bogdan Bogdanovic lehine tezahüratlar yaptı.



Taraftara teşekkür eden Bogdanovic daha sonra saha kenarından maçı takip eden Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic ve takım menajeri Maurizio Gherardini'ye sarıldı.